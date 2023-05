Encontro Alumni UTAD com mais de 100 participantes

Será a 20 de maio que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) volta a ser o ponto de encontro dos seus antigos estudantes. Para já, está confirmada mais de uma centena de participantes no Encontro Alumni. Nesta 4ª edição do evento, a grande novidade será a apresentação do prémio Alumni.

“Trata-se de um prémio anual para reconhecer um/a antigo/a aluno/a da UTAD que se tenha distinguido pelo seu percurso profissional e/ou cívico, seja a nível nacional ou internacional. Assim, quem for distinguido poderá ser uma inspiração para os nossos atuais alunos, para os seus pares e para a sociedade, contribuindo para consolidar a UTAD como uma instituição de referência”, afirma o reitor da UTAD, Emídio Gomes.

O Encontro Alumni arranca, às 12h, na UTAD, onde o reitor Emídio Gomes e o presidente da Associação Alumni, Ruben Fonseca, farão as honras da casa. No périplo pelo campus, os antigos estudantes vão ter oportunidade de conhecer o “University Center”, que fez renascer a histórica zona do Pedrinhas. Pelas boas memórias que os Alumni associam à UTAD e à cidade, o programa contempla a passagem pela Pastelaria Gomes e pelo Largo do Pioledo, onde se ouvirão as vozes e os acordes das tunas da UTAD. Seguir-se-á o jantar comemorativo, o brinde Alumni e a animação pela noite adentro.

Promovida pela Associação Alumni UTAD, esta iniciativa procura estreitar os laços de colaboração e solidariedade entre os antigos alunos e a sua eterna academia. “Queremos, junto desta rede de contactos intergeracionais de Alumni, divulgar o que se está a desenvolver na UTAD, promover o intercâmbio de ideias sobre as tendências, os desafios e as necessidades do mercado de trabalho, sendo facilitadores da empregabilidade aos recém-formados pela UTAD”, sublinha Rúben Claro da Fonseca.

As inscrições decorrem até dia 12, através de formulário (tinyurl.com/mr2235fb) ou do e-mail (alumni@utad.pt) ou, ainda, por contacto telefónico (259 350 118).

O Encontro Alumni UTAD nasceu em 2011 e, desde então, já envolveu mais de mil antigos estudantes, oriundos das mais diversas cidades, dentro e fora do País.

Fonte: UTAD