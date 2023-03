Encontro de Boas Práticas no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade em Boticas

Uma vez que o Município de Boticas sempre se assumiu como um exemplo positivo de não discriminação, adotando uma atitude transversal de igualdade nas políticas locais, realizou-se na passada sexta-feira, dia 24 de fevereiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Boticas, um encontro de Boas Práticas, no âmbito do Plano Municipal de Igualdade.

A ação, orientada pela formadora Liliane Queirós, contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal e Conselheira local para a Igualdade, Isabel Torres, e de técnicos de outros municípios do Alto Tâmega e Barroso e também do Distrito de Vila Real que estão igualmente a implementar o Plano Municipal de Igualdade e a Não Discriminação (PMIND) nos seus concelhos.

Durante o encontro foram feitas breves contextualizações sobre os planos municipais para a igualdade, enumeradas algumas boas práticas desenvolvidas pelos municípios no que concerne à igualdade e não discriminação, partilha de ideias e pontos de vista para a realização de ações intermunicipais, entre outros assuntos.

GC CM