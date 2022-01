Encontro de Cantadores de Reis e Janeiras do Concelho de Boticas não se realiza

Tendo em conta a evolução pandémica de Covid-19 na região e no país e as restrições impostas pelas Autoridades de Saúde, que aconselham o distanciamento social, o Município de Boticas decidiu não realizar o “Encontro de Cantadores de Reis e Janeiras”, que acontecia nesta altura do ano, como forma de salvaguardar a saúde pública, uma vez que a iniciativa reunia centenas de pessoas no mesmo espaço.

Sendo o “Encontro de Cantadores de Reis e Janeiras” uma tradição bastante enraizada no Concelho de Boticas e, naturalmente, um momento que promove o convívio entre os munícipes e as diversas Associações Culturais e Recreativas do Concelho, a autarquia entendeu não estarem reunidas as condições de segurança para que o mesmo aconteça, deixando, contudo, uma mensagem de apreço às coletividades envolvidas na realização do encontro, na esperança de que no próximo ano seja possível reavivar esta e outras iniciativas culturais.

