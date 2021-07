Encontro de Literatura Infantojuvenil de Montalegre decorre até 29 julho

Está de porta aberta a primeira edição do Encontro de Literatura Infantojuvenil de Montalegre. A abertura teve sessão presidida por Orlando Alves, presidente da Câmara de Montalegre, que destacou a excelência da iniciativa.

Lembramos que, até dia 29, a vila de Montalegre está transformada numa montra alegre de exposições, oficinas de ilustração, horas do conto, música, conversas com escritores e workshops sobre literatura infantojuvenil. Uma segunda quinzena de julho repleta de arte e cultura, que pretende formar e conquistar novos públicos.

Ao todo, são 11 autores com um programa diversificado de atividades “sem idade”. Um evento que irá contar com sessões presenciais e conversas online para os mais pequeninos e para os velhinhos, porque o livro e a leitura são para todos sem exceção. Os interessados devem fazer a respetiva inscrição através do link: https://cutt.ly/VmzmdBd.