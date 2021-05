Encontro Fora da Caixa em Chaves debateu oportunidades de desenvolvimento em região transfronteiriça

Chaves foi a cidade escolhida para realização do novo ciclo de Encontros Fora da Caixa, promovido pela Caixa Geral de Depósitos e realizado ontem, dia 28 de maio, no Casino de Chaves. À semelhança dos eventos anteriores, contou com uma conferência de relevância empresarial e económica, direcionada aos empresários da região.

A abertura da iniciativa contou com a presença do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, seguida do painel de reflexão sobre o paradigma de cooperação transfronteiriça, entre Chaves e Verin, capaz de servir de modelo para a concretização de um conjunto de oportunidades de desenvolvimento económicas e sociais entre Portugal e Espanha.

Num contexto único, em que se retomam estratégias de atuação conjuntas, nos mais diversos âmbitos, Cultura, Turismo, Comércio, Formação, Investigação e Desenvolvimento, este painel contou com a participação de Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves e Presidente da Eurocidade Chaves-Verin, Pablo Rivera, Diretor da Eurocidade Chaves-Verin, António Lobo Xavier, advogado e José João Guilherme, administrador da CGD, com moderação pelo jornalista Paulo Baldaia.

O segundo painel contou com Pedro Abrunhosa à conversa com António Lobo Xavier e António Sousa Pereira, Reitor da Universidade do Porto.

O Pograma contemplou ainda a gravação do Programa “Governo Sombra”, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, com moderação de Carlos Vaz Marques.