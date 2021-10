Dez anos após a primeira inscrição de uma manifestação portuguesa na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade (LPCIH) e no Inventário Nacional (INPCI), a Direção-Geral do Património promove o Encontro “Medidas de Salvaguarda para o Património Cultural Imaterial – Desafio UNESCO”, que está a decorrer hoje e continuará amanhã, no Museu de Arte Popular, em Lisboa.

O Município de Vila Real fez uma intervenção sobre as medidas de salvaguarda desenvolvidas e a implementar, no âmbito da Olaria Negra de Bisalhães; bem como sobre os impactos dessas medidas; e a articular das mesmas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

De salientar, ainda, que, durante este Encontro, foi constituída uma Rede Nacional para o Património Cultural Imaterial, da qual Vila Real faz parte. Esteve a representar o Município de Vila Real a Vereadora da Cultura, Mara Minhava.