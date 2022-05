Entidades preparam população para presença regular de peregrinos do Caminho Português de Santiago do Este

No passado domingo, 15 de Maio, aproveitando algumas atividades que decorriam em freguesias do Concelho por onde passa o Caminho Português de Santiago do Este, responsáveis de entidades envolvidas levaram a cabo ações de sensibilização com o intuito de preparar a população local para a passagem dos peregrinos.

Fazendo parte da estratégia de promoção e de divulgação do Troço do Caminho Português de Santiago do Este, a população de Rio Torto, Vassal e Santiago da Ribeira de Alhariz recebeu ações de sensibilização, uma vez que se encontram em pontos de passagem de peregrinos.

As sessões contaram com o apoio das Juntas de Freguesia, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da empresa Portugal NTN, executante do plano de implementação deste projeto das Câmaras Municipais de Mirandela e Valpaços. Da parte do Município de Valpaços esteve presente o Vereador do Turismo, Jorge Mata Pires, que apresentou o projeto à população, auscultando as suas dúvidas.

No dia 27 deste mês, o Centro Cultural de Mirandela acolhe a conferência internacional sobre este projeto intermunicipal e a 28 de maio terá lugar a caminhada inaugural deste troço que resulta de uma parceria entre as autarquias de Mirandela e Valpaços que estabelecerá a ligação ao Caminho do Interior (Chaves) e, posteriormente, a Santiago de Compostela, na Galiza, em Espanha.