Entrega de prémios do Concurso de Fotografia da Natureza no Agrupamento de Escolas Diogo Cão

Nos dias 31 de maio e 1 de junho, Dia Mundial da Criança, realizou-se no Agrupamento de Escolas Diogo Cão a entrega de prémios aos alunos vencedores do Concurso de Fotografia da Natureza: “Gostava que visses” (nas categorias de originalidade, melhor título e melhor fotografia) e do Concurso do “Melhor Logótipo da Biblioteca Escolar”, ambos relativos ao ano letivo de 2019/2020 e promovidos pela equipa da Biblioteca Escolar, em articulação com o Grupo Disciplinar de Ciências Naturais, no caso do Concurso de Fotografia.

Tendo em conta a situação pandémica vivida e a fim de se respeitarem as normas de segurança em vigor, esta cerimónia implicou a deslocação da Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, professora Elisabete Leite, às diferentes escolas do agrupamento, onde se encontravam os alunos premiados.

Foi com enorme orgulho e satisfação que as crianças e jovens, do pré-escolar, 1º, 2º e 3ºciclos, receberam das mãos da sua diretora o respetivo prémio, que consistia na oferta de um livro e de um diploma, para cada vencedor.

Nas várias escolas onde decorreu a entrega destes prémios e que terminou na Escola Sede, a professora Elisabete Leite parabenizou os meninos e dirigiu-lhes palavras de estímulo e de motivação, salientando a importância da participação neste tipo de iniciativas, deveras aliciantes e enriquecedoras.