Entrega de prémios do concurso de fotografia do CITRIME Murça

Música, pelo talento do Rodrigo Nogueira, a poesia, pela voz do Professor Cristiano Pereira, a imagem e sonoplastia do Professor Pedro do Rosário, da Escola Profissional de Murça, abriram a sessão de entrega de prémios do concurso de fotografia do Centro Interdisciplinar, Inter-Regional e Transfronteiriço de Memória da Educação – CITRIME MURÇA, realizada na passada quinta-feira à tarde.

A “competição” intitulada “O que mais gosto na minha terra” obteve a participação de 13 jovens, tendo sido distinguidos três trabalhos: Quitéria Silva, Vítor Machado e Rafael Machado receberam três livros sobre fotografia, das mãos da mentora do concurso, a Professora Alice Duarte, do projeto REduF (Raízes da Educação para o Futuro).

A iniciativa contou uma vez mais com a colaboração e participação do município de Murça. O Vice Presidente, António Luis Marques referiu “a importância do projeto, de dimensão transfronteiriça, na sua capacidade de recuperar e partilhar uma herança tão importante, como é a memória escolar de um território”.

Marcou ainda presença, António Ribeiro, Presidente da Assembleia Municipal de Murça.