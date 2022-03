Decorreu, no passado dia 4 de março, a cerimónia de entrega de prémios referente ao Concurso de Montras de Natal 2021, uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Real em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vila Real, com o objetivo de divulgar e promover o comércio local.

A cerimónia teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal e contou com a presença de representantes das três lojas vencedoras, a quem foram entregues os seguintes prémios:

1 – Big Bag Prendas – 1500,00€

2 – Flor de Linho – 1000,00€

3 – Refan – 500,00€

A vereadora Mara Minhava, que conduziu a cerimónia, deu os parabéns aos vencedores e aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os participantes e ao público, que se envolveu e votou de forma massiva, salientando a importância que estas ações têm para o comércio local e para a construção de um espírito de comunidade.