Entrega do Prémio Literário da Lusofonia Professor Adriano Moreira – 2.ª edição

Fabiana Ballete de Cara Araújo (na imagem), natural (residente em) de S. Paulo, Brasil, é a vencedora do Prémio Literário da Lusofonia Professor Adriano Moreira, 2.ª edição, com a obra inédita “O silêncio guardado nas horas”, apresentada a concurso sob o pseudónimo Emily B.

O anúncio foi feito pelo Presidente do Conselho de Curadores da Biblioteca Adriano Moreira, Eng.º Jorge Nunes, no decurso da cerimónia de entrega do referido prémio, que consiste numa obra do escultor António Nobre e de um diploma, ocorrida no dia 15 de outubro, no Teatro Municipal de Bragança, no final do Lusoconf 2021.

Fabiana Araújo, presente na cerimónia, com obra publicada, como indicou na sua comunicação, é graduada em Odontologia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Odontologia, especialista em dentística restauradora e em medicina chinesa. É, ainda, pós-graduada em Escrita Criativa.

O júri deste prémio, constituído pelo Professor Catedrático Manuel Braga da Cruz (Presidente do Júri), pelo Doutor António Bártolo Alves (Academia de Letras de Trás-os-Montes), Doutor Henrique Manuel Pereira (Diocese Bragança-Miranda), Doutor Carlos Manuel da Costa Teixeira (Instituto Politécnico de Bragança) e Doutor João dos Santos Cabrita da Encarnação (Câmara Municipal de Bragança), avaliou, com total empenho, disponibilidade e rigor, num curto espaço de tempo, o elevado número de trabalhos candidatados, sacrificando outros compromissos profissionais e pessoais, tarefa que merece ser notada e reconhecida.

Das intervenções proferidas, e na impossibilidade de estar presente, destaca-se uma mensagem profunda e reflexiva endereçada pelo Professor Adriano Moreira, Patrono do Prémio.

Estiveram presentes na cerimónia o Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias, além do executivo camarário, o Presidente do Concelho de Curadores da Biblioteca Adriano Moreira, António Jorge Nunes, a Presidente da Academia de Letras de Trás os Montes, Assunção Anes Morais, o Presidente do IPB, Orlando Rodrigues, o representante da Diocese Bragança-Miranda, o representante do júri, Carlos Teixeira. Assinala-se, ainda, a presença de vários associados da Academia de Letras de Trás-os-Montes.

Ao Conservatório de Música e Dança de Bragança coube o momento de abertura e encerramento da cerimónia, com o aluno Paulo Preto a interpretar dois temas ao piano.

Academia de Letras de Trás-os-Montes (ALTM)