Decorreu, no passado dia 23 de fevereiro, pelas 18h30, a entrevista para o cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas Diogo Cão.

A entrevista teve lugar na Sala do Futuro, na sede do Agrupamento, na presença do plenário dos membros do Conselho Geral, numa sessão expressamente convocada para o efeito

A entrevista é um dos requisitos necessários e obrigatórios, pelo qual passam os candidatos ao cargo de Diretor do Agrupamento, depois de verificados os pressupostos de admissão ao procedimento concursal aberto para o preenchimento deste lugar.

O único candidato ao cargo foi o professor Armando Ribeiro Félix, adjunto da atual Direção, nos últimos cinco anos.

Esta entrevista, foi conduzida pelo Presidente do Conselho Geral, prof. Vítor Paulo Azevedo Lima, de acordo com o modelo previamente aprovado pelo CG.

Assim, resultantes de uma pré seleção efetuada pela Comissão Permanente do CG, um conjunto de 14 questões, antecipadamente solicitadas aos vários grupos constituintes do Conselho Geral, docentes, não-docentes, EE, alunos, representantes do Município e das Instituições cooptadas, foram sendo colocadas ao candidato.

As questões, visaram o esclarecimento do CG, relativamente ao Projeto de Intervenção do candidato, nomeadamente quanto ao seu conhecimento da realidade do Agrupamento, Missão, Metas e Prioridades e ainda o seu Plano Estratégico.

Agora, seguir-se-á uma sessão destinada à Eleição, a qual está prevista para o dia 23 de março.

Prof.ª Maria José Ferreira dos Santos (Membro do CG)