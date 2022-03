Entrudo de Lazarim saiu à rua na Terça-Feira Gorda

Em 2021, a pandemia obrigou as Máscaras de Lazarim (no concelho de Lamego) a ficarem em casa. Este ano, um dos Entrudos mais genuínos do país voltou a andar à solta pelas ruas desta vila do concelho de Lamego, recriando um ambiente de folia e confraternização sem igual.

O momento mais alto dos festejos desta Terça-Feira Gorda foi a leitura pública dos testamentos da “comadre” e do “compadre”. Como é tradição, logo a seguir mandou-se queimar os bonecos de pano, um ato que simboliza a expulsão dos maus pensamentos e a purificação das mentes.