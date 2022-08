Equipa CCR Beça sagrou-se campeã do Torneio Concelhio de Futsal Masculino

Centenas de apoiantes das equipas finalistas e amantes do futsal encheram este sábado, dia 13 de agosto, as bancadas do Pavilhão Desportivo Municipal de Boticas para assistir ao jogo de apuramento do campeão do Torneio Concelhio de Futsal Masculino 2022.

A formação representativa do Centro Cultural e Recreativo de Beça (CCR Beça) sagrou-se vencedora do torneio ao derrotar a equipa do Centro Cultural e Recreativo de Pinho e Junta de Freguesia de Pinho (CCR Pinho | JF Pinho) por 3 – 1.

O jogo alusivo ao 3º e 4º classificados do torneio foi disputado entre a formação da Associação Desportiva e Cultural de Carvalhelhos (ADC Carvalhelhos) e a equipa da Freguesia de Vilar e Viveiro.

Numa partida bastante renhida, com o marcador a assinalar 2 – 2 após o prolongamento, o conjunto da ADC Carvalhelhos conquistou o último lugar do pódio apenas nas grandes penalidades, ao fixar o resultado final em 5 – 4.

A cerimónia de atribuição dos troféus contou com a presença do Presidente e Vice-presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga e Guilherme Pires, respetivamente, do Presidente do Grupo Desportivo de Boticas (GD Boticas), Paulo Aleixo, e do Presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira, que entregaram os prémios aos jogadores e equipas.

O prémio revelação foi atribuído ao atleta da ADC Carvalhelhos, Tomás Gonçalves, o prémio de mérito desportivo entregue a Toni Teixeira do CCR Pinho | JF Pinho e o troféu de melhor marcador foi para Davide Moura, do CCR Beça, sendo que a formação 1999 conquistou o troféu de equipa menos batida do torneio e a equipa dos “Perigosos” o Troféu Fair-Play.

De referir que os Torneios Concelhios de Futsal Masculino e Feminino foram organizados pelo GD Boticas, com o apoio da Câmara Municipal de Boticas.

GC CM Boticas