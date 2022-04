Equipa da Toyota Gazoo Racing realiza testes de Rali em Boticas

A equipa oficial da Toyota Gazoo Racing WRC do Campeonato do Mundo de Ralis, mais propriamente o piloto francês Sébastien Ogier, o jovem galês, Elfyn Evans e o finlandês, Kalle Rovanperä, tem agendados para o Concelho de Boticas um conjunto de testes preparatórios para o Vodafone Rally de Portugal, prova pontuável para o Mundial de Ralis que se realiza de 19 e 22 maio de 2022.

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, Boticas volta a ser mais uma vez local de eleição para a realização de testes de rali, o que comprova que a orografia do Concelho é ideal para a prática de várias vertentes do desporto automóvel.

Os testes estão agendados para os dias 3, 4 e 5 de maio, entre as 8h00 e as 19h00, nas freguesias de Pinho e de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega.

Calendário

3 de maio de 2022

– Pinho Sul (zona envolvente à localidade de Sobradelo)

4 de maio de 2022

– Pinho Norte (caminhos municipais entre a localidade de Pinho e Sobradelo)

5 de maio de 2022

– Fiães do Tâmega (início na Estrada Municipal 530, junto ao ponto de água, até ao cruzamento do Estradão Souto do Galo – Veral)