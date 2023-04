Equipa de Voleibol de Infantis do SCVR defronta equipas históricas

Após ter ganho todos os jogos da primeira fase só com vitórias o 81º Aniversário da AVP, a equipa infantil feminina de Voleibol do SCVR volta a encontrar as equipas históricas do voleibol português, como o Leixões, o Castelo da Maia, o Vilacondense, o Fiães, entre outras. Por isso, quem quiser estar presente, a segunda fase começa já no próximo sábado, às 16.30h na Escola Morgado Mateus, decorrendo esta fase até ao dia 13 de Junho.

Já a equipa de Minis B do SCVR, conseguiu alcançar o 3º lugar no Torneio da Primavera em Guimarães, organizado pela Associação Voleibol de Braga, onde estiveram presentes cerca de 180 atletas. Voltando a competir no próximo dia 7 de Maio em Bragança, para mais um momento de convívio e aprendizagem.

A equipa feminina de iniciadas no Campeonato nacional, deslocou-se à casa do AJM/FCP, a primeira classificada, onde apesar de ter tido uma boa prestação, acabou por perder no reduto da equipa anfitriã. No entanto, já se nota uma melhoria e progressão nesta fase difícil do nacional, onde só estão as equipas mais fortes a nível nacional.

Por sua vez, a equipa feminina de Cadetes do SCVR, recebeu em Vila Real e levou por vencida a equipa do FC Infesta por 3-0. Entrando assim a vencer na segunda fase do 81º Aniversário da AVP. Estando a melhorar os seus índices de serviço e organização ofensiva.

Por último a equipa de Juniores feminina do SCVR, deslocou-se a Matosinhos, onde defrontou o Leixões, onde perante um pavilhão imponente, onde a tradição de voleibol, é fortíssima, apesar de ter perdido, deixou uma imagem de luta e bastante positiva, perante os seus adeptos.

Terminada a fase da Pandemia, é de enaltecer o trabalho desenvolvido em toda a formação do Voleibol feminino do SCVR, a conseguir repor o número de atletas, depois do abandono prematuro de muitas atletas.

Pode-se provar a evolução constante e os resultados vão aparecendo com muita regularidade, onde as equipas do grande Porto e Braga já olham de uma forma diferente para o bom desempenho das equipas de voleibol de Vila Real, e no que isso representa para a modalidade e para a cidade de Vila Real.

SCVR VOLEIBOL