Equipa de Voleibol do SC Vila Real disputa final da Associação de Braga

A equipa de Voleibol do escalão de Minis B, do Sport Clube Vila Real (SCVR) disputou no passado domingo em Guimarães, a final do Minivoleibol da Associação de Braga (AVB) de voleibol de ar livre. Depois do 2º lugar alcançado em 25 equipas, no Torneio da Associação de Voleibol de Porto (AVP) no Marco de Canaveses, voltou a disputar a final do torneio, no passado domingo, alcançando novamente o 2º lugar nas Minis B femininos. Terminando novamente no pódio deste escalão.

O fecho da época foi feito com a participação, sempre nos primeiros lugares ao longo de toda a época desportiva 2021_2022. A participar na Associação de Voleibol de Braga, com três primeiros lugares (1º), dois segundos lugares (2º), e um excelente e honroso 2º lugar no Torneio da AVP. Conseguiu manter-se sempre num nível com grande regularidade e uma prestação elevada, para este escalão etário.

Esta equipa constituída por um grupo de 22 atletas, entre os 10 e 12 anos, tem demonstrado uma evolução técnica tática favorável com vista à melhoria e aumento de rendimento desportivo e ética desportiva, tendo também resultados académicos de excelência. Equipa: Matilde Amoedo, Carlota Pimentel, Mafalda João, Maria Lopes, Maria Coutinho, Maria Mota João, Ana Pilar, Beatriz Moura, Leonor Vaz, Filipa Lameirão, Catarina Santos, Matilde Morais, Carlota Pereira, Ema Sabrosa, Constança Carvalho, Heloísa Rosa, Mafalda Carvalho, Maria João Ramos, Maria Rodrigues, Raquel Pereira, e Sofia Carvalho. Equipa Técnica: Vicente João, Gisela Cruz e Elisa Bettencourt.

Paulo Vicente João