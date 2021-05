Equipa multidisciplinar “Inovar para o Sucesso” promove webinar: 9.º ano! e agora?

No próximo dia 25 de maio, às 15h00, via zoom (mediante inscrição prévia), a Equipa Multidisciplinar Inovar para o sucesso vai dinamizar o webinar “9º ano! E agora?”, uma iniciativa que surge no âmbito do trabalho desenvolvido por esta Equipa junto dos alunos deste nível de ensino, do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Escola Secundária Camilo Castelo Branco e Escola Secundária de São Pedro e, a par do excelente trabalho que os Serviços de Psicologia e Orientação destas instituições constroem.

Esta sessão terá como convidado o coach de alta performance e orador inspiracional, Jorge Coutinho, defensor da máxima « A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence às pessoas que se preparam para isso hoje!

A conclusão do 9.º ano de escolaridade representa, para muitas alunas e muitos alunos, a primeira grande decisão em termos de futuro. Embora não se trate de uma deliberação determinante ou irreversível é, pelo menos, vinculativa, pois, representa o princípio da construção de um projeto de vida.

A adolescência, palavra derivada do latim adolescere, significa crescer e, esta é a etapa da vida, por excelência, da transmutação. Nesta fase de mudanças, não só físicas, mas também cognitivas, emocionais e sociais, o adolescente depara-se com uma série de escolhas que definirão o seu futuro, sendo a opção profissional uma delas e, por isso mesmo, muitas vezes, um motivo de preocupação e ansiedade.

Esta foi a forma que a EMIS encontrou de ajudar os discentes vila-realenses, a frequentar o 9.º ano, de construírem com SUCESSO o seu futuro!