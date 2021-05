Equipas seniores do BCVR retomaram as competições no dia 9 de maio

Depois de um interregno de mais de dois meses, que se seguiram a outras interrupções registadas desde o arranque das competições em setembro do ano passado, os campeonatos nacionais finalmente regressaram no dia 9 de maio. Apesar do ansiado regresso, este tem sido feito de muitos contratempos para as equipas do BCVR. Com um tempo muito reduzido de preparação e com a indisponibilidade do Pavilhão dos Desportos para treinar, as equipas acabaram por sofrer diversos constrangimentos na sua preparação para a competição, tornando ainda mais difícil a tarefa dos Lobos.

Os Seniores Masculinos, a disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão (CNB 2 – Zona Norte) viajou até Valongo para enfrentar o NCR Valongo. O regresso não foi feliz, tendo os Lobos sido derrotados por 63-51 neste encontro. Contudo, o resultado por uma diferença de 12 pontos não traduz de forma fiel o desenrolar da partida, já que o BCVR discutiu o jogo até praticamente o final do encontro, momento em que o NCR Valongo acabou por alcançar uma diferença pontual mais avantajada. Obviamente, a equipa vila-realense acabou por revelar dificuldades neste regresso, com pouco tempo para preparar a partida, apesar de ter lutado até ao fim por um resultado positivo.

As Seniores Femininas, por força da remodelação dos quadros competitivos, iniciou da melhor forma a sua participação na terceira edição da Taça Nacional, ao conquistar uma vitória no terreno do Campo/Sobrado de Valongo, por uns esclarecedores 52-36 (parciais: 7-14, 8-14, 5-9, 16-15). A equipa vila-realense começou a resolver cedo o encontro, tendo averbado 3 parciais a seu favor e granjeando uma vantagem pontual confortável que permitiu abordar o jogo com tranquilidade. A equipa, orientada por António Cortinhas, alinhou com Ana Vieira, Francisca Marinho, Mafalda Minhava, Margarida Monteiro, Ana Baltazar, Leonor Rodrigues, Beatriz Pinto, Floor Weustink, Maria Costa, Ana Queirós, Ana Cunha e Eva Santos.

“Skills Challenge Portugal”: Equipas de Formação do BCVR regressam com boa participação

O “Skills Challenge Portugal” é a mais recente atividade projetada pela FPB em conjunto com as respetivas associações, para a prática do basquetebol nos escalões jovens. Criado para não colidir com as normas emanadas das autoridades de saúde, o “Skills Challenge Portugal” arrancou no passado fim de semana, tendo o BCVR tido uma prestação relevante na prova. Para além de ser o único clube da região que apresentou equipas em todos os escalões, registo para a classificação final das equipas de Sub-12, Sub-14 Masculinos e Sub-16 Masculinos, que se apuraram para representar a região na fase seguinte da prova, que deverá decorrer no próximo fim de semana em Guifões. Estiveram ainda presentes as equipas de Sub-14 Femininos, Sub-16 Femininos, Sub-18 Masculinos e Sub-19 Femininos. Uma demonstração da força do BCVR no panorama do basquetebol regional.

Foto de arquivo BCVR