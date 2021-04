Escola Básica de Favaios reabre a 5 de abril após requalificação

Município de Alijó vai inaugurar as obras de requalificação da Escola Básica do 1º Ciclo de Favaios no próximo dia 5 de abril, às 9 horas. Esta intervenção resultou de um investimento de cerca de 150 mil euros, destinado a dotar este estabelecimento de ensino de melhores condições para os alunos e professores.

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, sublinha que “esta requalificação teve como objetivo adequar a construção antiga às novas exigências funcionais dos estabelecimentos de ensino”. “Vamos reabrir uma escola mais moderna e dotada de todas as condições para os nossos alunos”, assegura.

Todas as salas estão agora equipadas com painéis interativos, que permitem uma aprendizagem mais interativa, e novo mobiliário. A intervenção incluiu também a renovação dos espaços exteriores da escola.