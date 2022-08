Escola Básica e Secundária de Mesão Frio vai ser requalificada

A Escola Básica e Secundária Prof. António da Natividade vai ser requalificada na sequência de um acordo assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses para a descentralização na área da Educação. No mapeamento que apresenta as escolas do país, para recuperação/ reabilitação até ao ano de 2030, o estabelecimento de ensino de Mesão Frio encontra-se classificado como escola prioritária.

Nesse sentido, o projeto de requalificação prevê, para além de uma profunda intervenção ao nível da recuperação dos edifícios, operações que visam melhorar, por exemplo, a eficiência energética.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, “a requalificação e modernização desta escola, que serve todo o concelho de Mesão Frio é uma necessidade. O setor educativo é prioritário e uma das maiores apostas deste Executivo Municipal. A assinatura deste acordo, que financia a totalidade das intervenções que forem necessárias realizar é, para nós, muito importante.”