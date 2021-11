Escola Camilo Castelo Branco comemora centenário de José Saramago

Hoje, dia 16 de novembro, está decorrer, na Escola Camilo Castelo Branco, em Vila Real a abertura das comemorações do Centenário do escritor José Saramago.

Até 16 de novembro de 2022, a Camilo Castelo Branco irá desenvolver um conjunto de atividades centradas nesta efeméride, algumas das quais em articulação com a Rede de Bibliotecas de Vila Real, em parceria com o Município de Vila Real, que irão ser agregadas no blogue “Saramagueando: olhar, ver, reparar”.

O programa teve início na primeira hora da manhã, com a leitura em todas as turmas de excertos das crónicas de “Deste Mundo e do Outro” e “A Bagagem do Viajante”.

As festividades vão envolver toda a comunidade escolar.