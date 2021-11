Escola Camilo Castelo Branco: Comemoração do Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama

No dia 29 de outubro, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, comemorou-se o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

Tal como nos anos anteriores, a Equipa PES (Projeto de Educação para a Saúde), em parceria com a Associação “Laços e Sonhos p’ra Vida”, organizou um grande laço humano rosa, símbolo universal da luta contra o cancro, com a participação das turmas 7ºC, 11ºD e 12ºC. Foram ainda distribuídos, na comunidade escolar, pequenos e acetinados laços cor de rosa pelos elementos da Equipa PES.

Neste âmbito, a efeméride supracitada foi, igualmente, assinalada pelo Grupo Disciplinar de Artes Visuais, no âmbito do projeto XArte. Este grupo associou-se ao Centro Oncológico do Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro (CHTMAD) e à Associação Borboletas aos Montes, para promover o envolvimento dos alunos na sinalização do movimento internacional, PinkOctober.

Para tal, um grupo de alunos do Curso de Artes Visuais do 12ºG participou na monitorização desta parceria colaborativa através da realização de intervenções de carácter plástico, na Escola e na sala de espera do Edifício de Oncologia do CHTMAD, com o recurso a origamis / borboletas, executados pelos alunos da Escola.

Nas intervenções realizadas, ou em outras cooperações futuras, traduz-se o desejo de fomentar o trabalho colaborativo e cooperativo, com entidades e associações locais e regionais, promovendo a saúde e a adoção de hábitos saudáveis na comunidade escolar.

Com estas ações, a Equipa PES e o Projeto XArte pretenderam fomentar a consciencialização sobre a doença e também sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, valorizando e responsabilizando os alunos pela vida da Escola e da comunidade onde se inserem.