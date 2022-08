Escola de Alijó no terceiro lugar do pódio da Escola Electrão

A Escola Básica e Secundária D. Sancho II, em Alijó, no distrito de Vila Real, conseguiu o terceiro melhor resultado da 11ª edição da “Escola Electrão” ao conquistar 1125 euros em cheque-prenda graças à recolha de 320 quilos de pilhas, 580 quilos de lâmpadas e 6360 quilos de equipamentos eléctricos usados. O terceiro lugar do pódio é partilhado com uma outra escola do distrito de Viana do Castelo.

As 8 escolas do distrito de Vila Real que participaram activamente na campanha reuniram no total 11 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados.

Em termos globais, a nível nacional, foram recolhidas mais de 269 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados no âmbito da 11ª edição da “Escola Electrão”, que decorreu entre Setembro de 2021 e Junho deste ano.

Esta campanha, promovida pelo Electrão e que sensibiliza para a necessidade de entregar os equipamentos eléctricos usados para reciclagem, permitiu recolher, mais concretamente, 8,5 toneladas de pilhas, 5,3 toneladas de lâmpadas e 255 toneladas de outros equipamentos eléctricos usados, como torradeiras, telemóveis ou computadores. São resultados que representam um aumento face à edição anterior, relativa ao ano lectivo de 2020/2021, em que foram recolhidas 262 toneladas.

A 11ª edição envolveu, no total, 321 escolas de norte a sul do país, incluindo Açores e Madeira. O número de escolas inscritas que participam activamente está a aumentar de ano para ano. Nesta edição dois terços das escolas reuniram equipamentos suficientes para solicitar recolhas. Na edição de 2020/2021 apenas metade das escolas participou de forma activa e no ano anterior só um terço conseguiu dar um contributo efectivo.

As escolas participantes vão receber um prémio em função da quantidade recolhida. Cada 10 quilos de pilhas, 10 quilos de lâmpadas e 100 quilos de equipamentos eléctricos usados vale um ponto. Cada escola recebe um cheque-prenda no valor de 75 euros por cada 10 pontos acumulados. Este ano o valor global a atribuir ultrapassa os 24 mil euros em cheques-prenda que podem ser trocados por novos equipamentos eléctricos.

“As quantidades de equipamentos recolhidos nas escolas têm aumentado gradualmente nos últimos anos, o que demonstra que esta é uma iniciativa vencedora que envolve toda a comunidade escolar neste desígnio da reciclagem”, sublinha o Director-Geral Adjunto do Electrão, Ricardo Furtado.

Ao longo de 11 edições esta campanha já permitiu a recolha de mais de seis mil toneladas de resíduos nas escolas aderentes.