Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego abre candidaturas amanhã

No próximo dia 1 de junho, abrem as candidaturas para a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego. À semelhança do ano anterior, o processo será totalmente online e decorre até dia 20 de julho.

A formar há mais de 20 anos, a escola mantém o seu objetivo de formar novos profissionais de qualidade para a área de Turismo e Hotelaria. Com uma equipa de formadores altamente especializada e em constante formação, a escola aposta, este ano, numa nova oferta formativa dos cursos de nível IV, Técnico/a de Alojamento Hoteleiro. Esta formação permite uma aquisição de conhecimentos e experiência prática, nas áreas de Receção Hoteleira, Informação Turística, Agências de Viagens e Transportes, assim como, uma nova abordagem de aprendizagem incorporando as melhores práticas e oportunidades internacionais e expectativas de mercado empresarial.

Para quem tem o 9º ano completo, estão abertas as candidaturas aos cursos de Técnico/a de Restaurante/Bar e Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e Técnico/a de Alojamento Hoteleiro.

Se tiver o 12º ano ou 10º e 11º ano completo e com frequência do 12º, são quatro os cursos disponíveis: Gestão de Restauração e Bebidas, Gestão Hoteleira e Alojamento, Gestão e Produção de Pastelaria e Gestão e Produção de Cozinha.

Para mais informações sobre as candidaturas e o processo de admissão, podem aceder ao seguinte link:

https://escolas.turismodeportugal.pt/p/candidaturas-inscricoes-a-partir-de-1-de-junho/