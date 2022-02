Escola de Mesão Frio promove nova prática de ciclismo

No âmbito da Educação e da dinamização do Desporto Escolar, a Câmara Municipal de Mesão Frio adquiriu bicicletas, capacetes e cotoveleiras, para desenvolver o projeto «DE Sobre Rodas», como forma de fomentar na comunidade escolar, a introdução a esta nova prática desportiva. Os equipamentos foram disponibilizados à escola sede do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, a única no distrito de Vila Real que até ao momento oferece a modalidade desportiva de ciclismo aos seus alunos.

Esta ação, por parte da Câmara Municipal de Mesão Frio, antecipa-se ao Programa Estratégico do Desporto Escolar 2021/2025, do Ministério da Educação, que visa criar condições para o alargamento gradual da oferta de atividades físicas e desportivas, de carácter regular e ocasional, a todos os alunos, alinhadas com o Projeto Educativo da Escola.

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, visitou a escola sede do Agrupamento de Escolas, fazendo-se acompanhar pelo Vereador com o Pelouro da Educação, Fernando Correia e garantiu à Diretora, Aldina Pereira, reforçar os equipamentos, até ao momento em que o Ministério da Educação irá conceder a totalidade prevista.

Em conjunto com a Direção do Agrupamento de Escolas, é ainda objetivo do Executivo Municipal, fomentar uma política direcionada para outras modalidades desportivas, como o andebol e o basquetebol, prosseguindo numa estratégia de promover na comunidade escolar, o sucesso educativo, estilos de vida saudáveis, competências e valores como a solidariedade e a resiliência.