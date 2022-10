Escola de Natação do GCVR reconhecida com nível de Excelência pela FPN

A Escola de Natação do Ginásio Clube de Vila Real obteve o Nível de Excelência da Certificação de Qualidade atribuído pela Federação Portuguesa de Natação, no âmbito do Programa de Natação Portugal a Nadar. É a máxima distinção atribuída pela entidade certificadora (FPN), reconhecendo a excelente qualidade do ensino praticado no GCVR, instituição que se dedica à prática da modalidade desde 1964 contando no seu palmarés com vários campeões e recordistas nacionais e nadadores com participações em provas internacionais.

No decorrer da III Convenção Portugal a Nadar 2022, realizada em Vila Nova de Famalicão entre 8 e 9 de outubro, onde foram entregues os diplomas de Certificação de Qualidade da FPN, o coordenador da Escola de Natação do GCVR, José Carlos Santos, foi ainda convidado a apresentar a Escola de Natação do clube como caso de sucesso do trabalho realizado ao nível da formação de atletas e do desenvolvimento da modalidade.

Atualmente o clube centra a sua atividade de ensino nas instalações próprias (piscina coberta aquecida), com aulas para crianças e adultos, ministradas por professores especializados. Para além das atividades destinadas aos sócios, o GCVR possui protocolos com várias entidades da cidade promovendo a prática da natação, levando a que todas as semanas perto de um milhar de vila-realenses usufruam das instalações do clube e de toda a estrutura da Escola de Natação do clube.