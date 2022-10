Escola de Natação Municipal com Certificação de Qualidade pela FPN

Decorreu nos dias 8 e 9 de outubro, em Vila Nova de Famalicão, a III Convenção Portugal a Nadar, promovida pela Federação Portuguesa de Natação, no âmbito da qual o Município de Vila Real recebeu, pelo sétimo ano consecutivo, o galardão de Certificação de Qualidade da Escola de Natação – FPNCQ2022, nível 2 de Prata.

Este certificado de qualidade vem demonstrar o excelente trabalho realizado pela Câmara Municipal de Vila Real, em parceria com a Associação Regional Natação do Norte, com vista ao desenvolvimento da modalidade da natação e das atividades aquáticas, bem como da melhoria constante do processo ensino-pedagógico da natação. Esta distinção está associada ao Projeto Portugal a Nadar ao qual a edilidade vila-realense aderiu no ano 2014.

Recorde-se que o Projeto Portugal a Nadar é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Natação, entidade que superintende e certifica todas as atividades aquáticas, tendo sido criado com o objetivo de fazer a ligação entre a FPN e todas as entidades públicas ou privadas com envolvimento em atividades aquáticas, bem como com os seus utentes. Através deste projeto a FPN apresenta, afere e monitoriza um sistema de ensino com caraterísticas adequadas ao bom e apropriado desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem das atividades aquáticas, desde o ensino inicial da artística, polo aquático e natação pura.

O Município de Vila Real congratula-se, uma vez mais, com esta distinção que, como referiu o Vereador do Pelouro do Desporto, Alexandre Favaios, serve de estímulo para continuarmos a prestar um serviço de excelência a todos os utentes, em particular às crianças que frequentam a Escola Municipal de atividades aquáticas.