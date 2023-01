Escola de S. Pedro suspendeu aulas por falta de funcionários

Esta manhã, pelas 10h15, a Direção da Escola Secundária de S. Pedro, em Vila Real, suspendeu as aulas por não haver condições de funcionamento por falta de serviços de bar e refeitório.

Em causa está a adesão dos funcionários à manifestação dos professores, ficando a escola sem condições para dar continuidade aos diversos serviços.

Segundo a rádio Universidade FM, a escola vai manter-se sem atividade letiva durante todo o dia.

Recorde-se que a greve de professores por distritos, convocada por uma plataforma de oito organizações sindicais, começou vai prolonga-se por 18 dias e culminará, no dia 11 de fevereiro, com uma manifestação, em Lisboa. Se a partir dessa data, nada estiver resolvido, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, confirmou, ontem, que os professores vão prosseguir com este tipo de ações.