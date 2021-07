Escola Diogo Cão acolheu cerimónia de finalistas do 9º ano

No passado dia 24 de junho, realizou-se na escola sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão a Cerimónia de Finalistas dos alunos do 9º ano.

O evento decorreu em espaço aberto, respeitando-se todas as normas de contenção da Covid-19 definidas pela DGS, nomeadamente o uso da máscara e o distanciamento social, por todos os participantes.

A cerimónia contou com a presença dos alunos das quatro turmas do 9º ano da Escola E.B 2, 3 Diogo Cão, respetivos Diretores de Turma e professores do Conselho de Turma, mas também com a presença da Sra. Diretora do Agrupamento, professora Elisabete Leite, da Sra. Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Dra. Sandra Sacoto e do Sr. Vereador do Pelouro da Educação e da Cultura do Município de Vila Real, professor José Maria Magalhães. Também estiveram presentes alguns Assistentes Operacionais da escola sede, bem como outros professores e técnicos especializados daquele agrupamento de escolas.

A organização do evento esteve a cargo das coordenadoras dos Diretores de Turma, elementos do Gabinete de Apoio ao Aluno e Provedora do Aluno que não pouparam esforços para realizar esta cerimónia da homenagem a todos os alunos que concluíram, neste ano letivo, o seu 3º ciclo, na Escola E.B 2,3 Digo Cão.

A cerimónia teve início com um momento de dança proporcionado pelo Clube de Dança, núcleo 5°N, ao que se seguiu um pequeno discurso da Diretora do Agrupamento. A professora Elisabete Leite salientou que o percurso feito por estes alunos, na Diogo Cão, os prepara para novos desafios, que serão, sem dúvida, de sucesso, para onde quer que vão. Seguidamente, os diretores de turma também proferiram algumas palavras emotivas aos seus alunos, desejando-lhes as maiores felicidades e um futuro brilhante, antes de lhes entregar o Diploma de Finalista do 9º ano.

Apesar de todas as restrições do momento, a organização preparou várias surpresas que muito agradaram aos alunos e a todos os presentes, proporcionando aos presentes uma cerimónia singela, mas muito bonita e cheia de fortes e inesquecíveis emoções.