Escola Diogo Cão comemorou Dia Mundial do Ambiente com hastear da Bandeira Verde

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Ambiente, no passado dia 6, a Escola Diogo Cão levou a cabo várias iniciativas e ações de consciencialização e compromisso de boas práticas para a sustentabilidade ambiental.

Com a presença de várias entidades convidadas, nomeadamente os serviços ambientais do município, os eco-conselheiros e a comunidade escolar, procedeu-se ao hastear da Bandeira Verde, galardão Eco-Escolas que reconhece todo o trabalho desenvolvido no ano letivo anterior, em benefício do ambiente e sustentabilidade.

O coordenador Eco-Escolas, professor Manuel Vilares, acompanhado pela Brigada Verde, começou por congratular todos aqueles que diariamente se empenham em adotar atitudes e boas práticas ambientais para que a conquista desse galardão se torne uma realidade. Mais informou que a honra dessa conquista é cada vez maior visto que a nossa escola foi galardoada 20 anos consecutivos pelo Programa Eco-Escolas e é das dez escolas do país que se encontra inscrita no programa há 25 anos, pelo que a ABAE (A associação Bandeira Azul da Europa) contemplou a escola com um certificado onde reconhece o empenho, persistência e resiliência em prol da educação ambiental.

O professor Armando Félix, Diretor da escola, tomou da palavra para felicitar toda a comunidade educativa, assim como a articulação curricular praticada, a qual torna possível o sucesso de todo o trabalho desenvolvido.

Para finalizar os discursos, foi com evidente contentamento que o senhor vereador Dr. Alexandre Favaios se referiu ao excelente esforço demonstrado pela escola para que se possam cumprir os pressupostos ecológicos que tornam realizáveis todas essas conquistas.

Logo de seguida, a Dr.ª Mafalda Vaz de Carvalho, da Divisão do Ambiente, deu início à abertura da exposição “Corgo São, Bila Sã”, projeto desenvolvido pelo município de Vila Real, cuja dinamização resultou em várias iniciativas de sensibilização, originando um pacote didático composto por propostas de atividades, vídeos e cartazes, agora expostos na nossa escola.

No mesmo espaço, no polivalente da escola, encontrava-se exposta uma mostra de trabalhos realizados no âmbito da candidatura do nosso agrupamento ao Selo Ghandi, este ano dedicado aos Oceanos. Em articulação com o tema do Eco-Escolas, “O mar começa aqui”, este projeto conseguiu congregar sinergias e a mobilização de todos os ciclos de ensino, de vários grupos disciplinares e de outras estruturas de ensino, como o CAA e o projeto Fico na Escola.

Ainda no âmbito das comemorações deste dia, a Equipa de Saúde Escolar da Unidade de Cuidados na Comunidade Vila Real 1, nas pessoas da Enf.ª Vanessa Monteiro e o professor João Silva, que também integram o nosso conselho Eco-Escolas, dinamizou o workshop “Objetivos de desenvolvimento sustentável: desafios eco-saudáveis”, com o objetivo de consciencializar a comunidade educativa para a necessidade de decisões centradas na promoção de ações diárias transformativas para um planeta mais saudável.

