Escola Diogo Cão promoveu atividades finais de 2º ciclo

Uau, uau, uau, que dias de satisfação, orgulho e, principalmente grande alegria foram os dias 5,6 e 7 de julho para as turmas do 2º ciclo.

Os “ Jogos Sem Fronteiras” realizados para todas as turmas do 5º ano, no período da tarde do dia 5 e 6 foram compostos pelo “Jogo do Galo” “Jogo do Mata” e “Jogo do Uno”, que colocaram à prova a agilidade, coordenação e destreza motora dos alunos.

Os “ Jogos do Futuro” realizados na manhã do dia 6 para todos os alunos do 6º ano além da componente de atividade física apresentava uma estação de perguntas sobre a dinâmica e estrutura do Agrupamento. Esta atividade contou com a colaboração dos alunos finalistas do 9º ano.

O Peddy Paper levado a cabo na manhã do dia 7 despertou curiosidade e interesse por parte dos alunos e professores que nele participaram. Esta atividade foi realizada pelo Parque Corgo e testou os conhecimentos e capacidades físicas dos participantes. Esta atividade foi realizada no âmbito do projeto da turma do 6º E na disciplina CEA que foram incansáveis na dedicação e empenho deste evento.

Estas atividades tiveram a organização do Grupo de Educação Física que se mostrou muito satisfeito pela adesão, alegria e comportamento dos alunos e participantes.

Para o ano voltamos com mais atividades.

Grupo de Educação Física da Escola Diogo Cão