Escola Diogo Cão promoveu “Feira Solidária”

Entre os dias 22 e 26 de novembro decorreu, na Escola Sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, a “Feira Solidária”. Esta lendária feira já é um dos momentos mais esperados da nossa “vida Diogo Cão”.

Neste cinco dias, toda a comunidade educativa teve a oportunidade de adquirir roupa, calçado, carteiras, bijuteria, loiças, brinquedos, entre outros produtos, a preços simbólicos, antecipando o famoso momento “Black Friday” para a Família Diogo Cão.

Foi incrível ver os nossos alunos a procurar a melhor prenda de Natal para familiares e amigos! Um momento único que marcará o Natal de muitos! Mas não foram só os mais pequenos a aproveitar esta oportunidade… Professores e funcionários também contribuíram para o sucesso desta iniciativa.

E não se pode falar em sucesso sem destacar três nomes… Três pessoas fantásticas, de sorriso carinhoso, boa disposição das 8h às 18h e com muito jeito para “vender”… Falamos, claro, das nossas Helena Bastardo, Zélia Nunes e Maria José Santos! As verdadeiras anfitriãs do evento.

Um agradecimento especial a todos os que, de alguma forma, contribuíram para que a Feira acontecesse. Parabéns a todos!

Escola Diogo Cão