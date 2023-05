Escola Diogo Cão – Semana de Atividades em Articulação

Na semana de 24 a 28 de abril, decorreram várias iniciativas envolvendo os alunos da Escola E.B 2,3 Diogo Cão, integradas na Semana de Atividades em Articulação, subordinada ao tema “Viver em segurança, promovendo a dignidade, a liberdade e a democracia”.

Estas atividades, desenvolvidas em colaboração com os diferentes parceiros do nosso agrupamento, foram muito diversificadas e do agrado dos alunos, tendo proporcionado a abordagem de diferentes domínios da área da cidadania.

Assim, no Dia Mundial da Terra (22 de abril), os alunos inscritos no projeto Fico na Escola e no Programa Eco-escolas, procederam à plantação de hortícolas na horta biológica da escola sede, sensibilizando-se, assim, para a importância da Sustentabilidade do Planeta e para a capacidade de tomar decisões responsáveis.

No dia 26 de abril, aquando do CONGRESSO JOVEM DE SAÚDE, que decorreu no Teatro de Vila Real, moderado pela Dra. Mafalda Vaz de Carvalho (CMVR), os alunos do 7ºB apresentaram magníficos trabalhos sobre “Reciclagem, Pegada Hídrica e Poluição atmosférica”, integrados no tema Saúde e Ambiente Sustentável, tendo terminado o dia da melhor forma, com um piquenique no parque do Corgo.

A Escola Fixa de Trânsito de Vila Real (EFT) fez as delícias dos alunos do 2º ciclo, na manhã do dia 27 de abril. Os alunos puderam conduzir os carrinhos disponibilizados pela EFT, orientados por agentes da Escola Segura, aprendendo algumas regras básicas de segurança que ficarão para a vida, refletindo, ao mesmo tempo, sobre os comportamentos a adotar e a evitar, para a sua própria segurança e para a segurança dos outros utentes da estrada.

Nessa mesma manhã, os alunos dos 7 ºs anos, do Clube Ubuntu e do CAA deslocaram-se ao IPDJ para assistirem ao filme/ documentário “A caminho da escola” (Sur le chemin de l’école), numa parceria entre o grupo disciplinar de Francês, o coordenador do PNC a nível de escola, professor José de Magalhães e o Clube Ubuntu.Assim, os alunos puderam refletir sobre as dificuldades que muitas crianças /jovens vivenciam, diariamente, para poderem estudar. Foi uma oportunidade para darem mais valor à escola, aos professores e restante comunidade educativa, ao conhecimento e à formação, desenvolvendo, ainda, algumas competências pessoais e sociais, tais como a empatia, a solidariedade, a tolerância e a resiliência.

Na área da representação, a turma do 6ºI, com a sua professora de Cidadania e Desenvolvimento (CD) representaram a peça de teatro “Branca de Neve”, aos meninos do CAA, numa versão adaptada pelos meninos da turma, com a ajuda da professora de Português.

Ao longo da semana, no Polivalente da escola, estiveram, ainda, disponíveis várias exposições: uma exposição de T-shirts em pano e em papel, alusiva ao tema dos Direitos Humanos, da responsabilidade das turmas do 6ºJ e do 9ºB e respetivas professoras de CD.

Nesse mesmo local, os alunos e as professoras do Clube Ubuntu montaram uma exposição com as biografias de Aristides Sousa Mendes, Rosa Parks e Malala, alusiva à temática CORAGEM CÍVICA.

Também o grupo disciplinar de História e Geografia de Portugal quis celebrar Abril com uma belíssima exposição denominada” O que mudou em Portugal”, com a qual a alunos e restante comunidade educativa puderam lembrar/ identificar as principais mudanças ocorridas em Portugal com a “Revolução dos Cravos”, comparando-se dois sistemas políticos antagónicos: a ditadura do Estado Novo e a democracia surgida com o 25 de Abril de 1974.

Sendo o tema aglutinador do PAA do Agrupamento de Escola Diogo Cão, “Um agrupamento de Futuro”, acreditamos que iniciativas destas contribuem para o desenvolvimento integral dos nossos alunos, ajudando-os a crescer em consonância com os valores de cidadania, responsabilidade, participação, reflexão, curiosidade, excelência, integridade, liberdade e inovação, preconizados no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.

