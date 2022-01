Escola E.B. 2,3 Diogo Cão organiza Corta Mato Escolar

O Corta Mato Escolar realizou-se no passado dia 24 de Janeiro, na Escola E.B. 2,3 Diogo Cão, com a organização do Grupo de Ed. Física e do Grupo/Equipa de Desporto Escolar, Desporto Comunidade.

A Escola Diogo Cão, tal como nos anos anteriores (pré Pandemia), teve uma participação ativa, contando com um número significativo de alunos, tendo em conta a situação pandémica que atravessamos e o plano de contingência do Agrupamento.

Este evento obedeceu a todas as normas restritivas/higienização emanadas pela DGS e tendo em conta sempre o Plano de Contingência do Agrupamento.

Esta iniciativa, Fase Escola, teve a participação apenas do escalão/género de Iniciado e Juvenil, indo de encontro ao planeado pela CLDE Vila Real e Douro.

Os alunos que participaram revelaram empenho e uma dedicação á prova, obtendo excelentes resultados.

A Escola e o Grupo de Educação Física agradecem a todos os participantes, bem como aos EE ao colaborarem com a escola, permitindo que os seus educandos participassem na referida atividade.

Estamos todos de parabéns. Juntos somos mais, juntos somos (sempre) melhor!

Grupo de Educação Física