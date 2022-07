Escola Fixa de Trânsito de Vila Real com equipamento para crianças do pré-escolar

A Escola Fixa de Trânsito adquiriu cinco quadriciclos e cinco bicicletas de equilíbrio indicados para as crianças em idade pré-escolar. Esta aquisição permitirá que estas crianças possam vivenciar em pista o ambiente rodoviário utilizando equipamento perfeitamente adaptado para a sua idade e necessidades.

Recorde-se que a Escola Fixa de Trânsito (EFT) tem por objetivo prestar apoio à Educação e Prevenção Rodoviária junto da população em idade escolar, dos 2 aos 14 anos, assim como à população em geral. Esta infraestrutura é constituída por um edifício para aulas teóricas e uma zona exterior com pista para aulas práticas, com semáforos, sinais verticais, horizontais, cruzamentos, rotundas e parque de estacionamento, simulando situações de trânsito idênticas às reais, com carros e bicicletas adequadas à faixa etária do utente.

A EFT funciona de segunda a sexta-feira, com o Programa Pedagógico, das 9h00 às 12h30m e das 14h00 às 17h30m. Aos fins-de-semana e feriados, abre as portas para receber o público em geral, com o Programa Família, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30.

