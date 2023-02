Escola Profissional de Murça consegue aprovação para um Centro Tecnológico Especializado

A Escola Profissional de Murça deu um passo em frente, com a candidatura e respetiva aprovação a um Centro Tecnológico Especializado de Informática. A EPM foi uma das seis escolas da CIM Douro que viu aprovado um dos seis Centros Tecnológicos Especializados, atribuídos para esta Comunidade Intermunicipal, de acordo com a distribuição territorial prevista: total de seis CTE – quatro para escolas públicas e dois para escolas privadas, conforme a seguinte ordenação: dois Industriais; três de Informática e um de Energias Renováveis.

A candidatura da Escola Profissional de Murça ao Centro Tecnológico de Informática obedeceu a quatro critérios de seleção: Experiência e Desempenho do Estabelecimento de Ensino; Contexto Territorial; Sustentabilidade da Oferta Formativa Proposta e Projeto de Investimento, por sua vez divididos em vários subcritérios.

Trata-se de um investimento para a Escola Profissional de Murça e para a nossa região de cerca de um milhão de euros que permitirá a modernização e reabilitação das instalações e infraestruturas já existentes, assim como a aquisição de recursos educativos tecnológicos de elevada qualidade que irão melhorar a capacidade técnica e pedagógica da nossa escola profissional, fortalecendo por um lado a qualidade da oferta formativa, por outro lado a capacidade de respostas educativas e formativas, de forma a promover a igualdade de oportunidades, assim como uma maior equidade no acesso aos recursos disponíveis, contribuindo para a redução das desigualdades quer socioeconómicas quer geográficas.

A aprovação de um CTE de Informática na Escola Profissional de Murça aumenta a capacidade de resposta do sistema educativo e formativo, no combate às desigualdades quer sociais quer de género e no aumento da resiliência no emprego, principalmente dos jovens com baixas qualificações, reforçando as medidas para o desenvolvimento de um sistema sólido de ensino e formação profissional, contribuindo para o aumentando das qualificações de nível 4: Técnico/a de Contabilidade; Técnico/a de Informática de Gestão; Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos; Técnico/a de Sistemas de Informação Geográfica.

Texto de Amélia Morais – Diretora Técnica