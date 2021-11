Escola Segura promove sensibilização sobre Bullying no Agrupamento de Escolas Diogo Cão

Os alunos da escola sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão receberam nos dias 26 e 29 de outubro a equipa da PSP – Escola Segura para desenvolver mais uma atividade junto da comunidade discente.

Alusivo às temáticas do bullying/cyberlullying os agentes desta força de segurança abordaram diversos conteúdos com a finalidade de sensibilizar os alunos para esta temática, bem como consciencializar e capacitar este público para detetar sinais de alerta, apoiar e encaminhar vítimas e agressores.

Recorrendo a vídeos e outros meios digitais esta ação de sensibilização chegou aos mais novos pelos que estão sempre “de mãos dadas” com a escola promovendo não só estas e outras ações como garantindo o normal funcionamento da escola no que concerne à segurança.

Consciencializar e alertar as crianças/jovens para os crescentes níveis de violência escolar, de modo a prevenir comportamentos que, ainda que intencionais, podem evoluir para situações mais graves no futuro foi outro aspeto trabalhado no decorrer deste momento de partilha.

A PSP tem vindo a referir em diversos comunicados que “os comportamentos de bullying interferem de forma negativa e têm grande impacto no crescimento físico, emocional e psicológico dos jovens e sublinha a importância de denunciar estes casos. Recorda ainda que os agentes afetos ao policiamento de proximidade da Escola Segura estão sempre presentes e disponíveis para receberem denúncias, aconselharem e apoiarem inicialmente as vítimas e as respetivas famílias e apela a todos os que tenham conhecimento deste tipo de comportamentos de violência física e psicológica para os denunciarem” (fonte: dnoticias.pt).

Sabendo da importância que estas e outras temáticas têm na sociedade e sendo um dos objetivos do Agrupamento Diogo Cão a promoção de comportamentos saudáveis bem como a construção de uma cidadania mais ativa, participativa e consciente dos seus direitos e deveres não poderíamos deixar passar este momento sem agradecer a todos os intervenientes que neste e noutros “momentos da vida” deste agrupamento demonstram total disponibilidade numa articulação saudável e de completa proximidade.

Recorde-se que o Programa Escola Segura foi criado em agosto de 1992, no âmbito de um protocolo celebrado entre o Ministério da Educação e o Ministério da Administração Interna, e resulta de uma campanha lançada pela PSP, em 1985, denominada “Brincar em Segurança”. Desde então o AEDC tem vindo a articular em vários momentos com a Equipa da Escola Segura, deixando aqui um enorme agradecimento a todos os que connosco colaboram: Subcomissário Conceição (Comandante da Esquadra Sede da PSP de Vila Real), Chefe Filinto Gomes, Agente Ribeiro e Agente Isabel.

Mónica Varejão – Assistente Social do AEDC