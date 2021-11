4ª edição da Escola Amiga: Escolas de Vila Real vencem categoria “sustentabilidade”

Os projetos Guardiões do Parque e Diversidade, das Escolas EB 1/JI nº 3 de Vila Real e EB 1/JI de Prado, venceram a distinção da categoria “Sustentabilidade”, da 4ª edição da iniciativa Escola Amiga.

Guardiões do Parque,nasceu no âmbito da disciplina de cidadania, disciplina a partir da qual os alunos realizaram saídas de campo ao Parque Corgo, anexo à escola e se depararam com embalagens, garrafas e máscaras no chão. Assim, decidiram elaborar avisos com comportamentos corretos para a separação dos resíduos e afixá-los nas árvores ao longo do percurso pedonal do parque. Denominaram-se “Guardiões do Parque”, nome que foi posto à consideração dos alunos e eleito por votação.

Após a criação dos panfletos todos os alunos se deslocaram ao Parque e afixaram os avisos nas árvores numa perspetiva de alertar a população para a correta separação de resíduos em prol de um planeta mais sustentável. Depois, seguiu-se a monitorização e o entusiasmo da comunidade, visível nas redes sociais de tão nobre iniciativa.

Diversidade, é um projeto que defende e executa uma educação ambiental, a partir da prática, tendo como base a horta biológica que a EB do Prado possui. A escola procura passar à comunidade que, sempre que possível se deve comprar aos produtores locais alimentos frescos e da época. Ajudando assim a promover uma alimentação saudável e mediterrânica, nunca esquecendo as máximas: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Creem que assim envolvem a comunidade na luta pela defesa do meio ambiente e ajudam a formar cidadãos ambientais e civicamente interventivos.

Na EB do Prado, trabalham também a importância primordial dos insetos na biodiversidade. Dão a conhecer, nas mais diversas atividades, desde os insetos auxiliares da horta até aos invasores que provocam pragas nas culturas, bem como a forma mais natural e saudável de os combater. Integram no currículo estas atividades e dão primazia ao espaço exterior (horta, pomar, galinheiro, coelheira e lago) para as realizar.

A polinização é um fenómeno essencial para a manutenção da biodiversidade e imprescindível para a propagação de muitas espécies. As abelhas destacam-se entre os maiores polinizadores. Durante este ano letivo a escola EB 1/JI do Prado tem vindo a explorar e pesquisar intensamente o trabalho destes insetos e o seu contributo para o reconhecimento das espécies envolvidas no processo de polinização, proporcionando aos alunos conhecimentos que os levem a adquirir consciência sobre o ambiente em que vive, percebendo a importância de cada espécie para o equilíbrio ambiental, tornando-os capazes de desenvolver atitudes de defesa do Planeta.

Os vencedores desta categoria vão ficar com a sua biblioteca recheada de livros LeYa, no valor de 1000€, bem como usufruirá de prémios por partes de parceiros que se associaram à iniciativa.

A 4ª edição da Escola Amiga conta com o apoio da Católica Porto Business School, Faculdade de Educação e Psicologia | Universidade Católica Portuguesa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Fábrica Centro Ciência Viva, Universidade de Aveiro, Ciência Viva, The Inventors, Fundação Altice, Associação ACEGIS, Ekui, Academia Ponto Verde, Associação Mutualista Montepio, Maped, note!, Clube de LeYtura e REN.

Esta edição conta com o apoio institucional do Ministério da Economia e da Transição Digital, do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério do Mar e do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.