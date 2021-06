Escoteiros de Portugal promovem recolha de bens a favor da Misericórdia de Lamego

Os Caminheiros do Grupo 49 dos Escoteiros de Portugal organizaram uma campanha de recolha de bens que foram entregues esta semana à Santa Casa da Misericórdia de Lamego. Esta instituição vai encaminhar os donativos angariados – roupa, brinquedos, produtos alimentares e material escolar -, sobretudo, para as crianças do seu Centro de Acolhimento Temporário (CAT).

Durante as últimas semanas, esta campanha mobilizou os Escoteiros de Lamego que levaram a cabo uma ação de sensibilização e recolha de bens junto da comunidade acolhendo os donativos na sua sede.

Presente no ato de entrega deste material a esta instituição de solidariedade social, o Provedor António Carreira considera que “este gesto é de uma enorme nobreza e generosidade que dá sentido à vida”. E acrescenta: “Estes Escoteiros fazem-nos acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor e estão por isso de parabéns. Os donativos destinam-se agora às crianças que tiveram um percurso de vida muito difícil e que estão institucionalizadas nesta Santa Casa”.