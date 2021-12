Escuteiros de Vila Marim partilham «Luz da Paz de Belém»

O Agrupamento de Escuteiros de Vila Marim (852), recebeu a «Luz da Paz de Belém». A partilha regional, decorreu no dia 17 de dezembro, às 21h00 na Sé de Vila Real e foi presidida pelo Bispo da Diocese, D. António Augusto Azevedo.

Esta iniciativa é organizada pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE) que visa levar ao maior número de lares do nosso país a chama acesa por uma criança de Belém – Israel, na Gruta da Natividade. É já uma iniciativa tradicional, este ano, com o tema «Rede de Paz. Uma luz que nos aproxima!».

A Luz da Paz de Belém foi partilhada pelos escuteiros de Vila Marim por todas as paróquias do concelho de Mesão Frio, sempre com a meta de chegar ao maior número de famílias possível. A missão desta partilha, corresponde a um gesto de amor e de aproximação, criando, assim, uma “rede de paz”.

Fonte: CM Mesão Frio