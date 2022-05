Escuteiros de Vila Real despedem-se do Chefe Barros

José Ferreira de Barros, ou simplesmente Chefe Barros, deixou a região escutista de Vila Real mais pobre ao falecer aos 79 anos.

Numa despedida emotiva foram muitos os que quiseram dizer “até já” ao Chefe que sentia o escutismo a correr nas veias.

O Chefe Barros, figura conhecida em toda a cidade de Vila Real, desde cedo começou a trilhar caminho naquele que considerava ser o meio mais feliz para ajudar os jovens a crescer, os escuteiros.

O tempo remonta a 1956, no Grupo 25 de Godim, Régua. Longe estaria o Chefe Barros de imaginar os contributos que daria à Região de Vila Real, no geral, e aos jovens, em particular.

Em Godim, foi investido Dirigente e por lá foi aplicando as leis e os princípios de Baden-Powell, fundador do escutismo mundial. Porém, os seus ensinamentos não se ficaram apenas pela Régua, pois juntamente com o Chefe Anselmo, também este percursor do escutismo na região, ajudou a fundar vários agrupamentos, pois para o Chefe Barros o escutismo deveria ser sentido e vivido por todos.

Anos mais tarde, e por força da sua vida pessoal e profissional, mudou-se para Vila Real, numa altura em que ponderou abandonar o movimento, mas o amor à causa e ao lenço sempre o mantiveram por perto. E é neste vaivém que surge o convite para Chefe do Agrupamento 212 São Pedro, que se via a braços com uma crise, correndo o risco de fechar.

José Ferreira de Barros, impulsionado pelo Chefe Anselmo e pelo então Padre Dinis, agarrou o desafio e em 1977 foi eleito Chefe de Agrupamento, cargo que desempenhou até ao fim da sua vida.

Pelo meio foram muitos os trabalhos assumidos em prol desta região, de onde se destacam as funções de Chefe Regional Adjunto, Secretário Pedagógico e Presidente da Mesa do Conselho Regional. Cargos onde deixou a sua marca, de homem correto, vertical, conhecedor e sabedor da causa, apaixonado pelo movimento e ávido por ensinar e testemunhar o que é ser escuteiro. Também a nível nacional o seu trabalho foi notado e, em algumas atividades nacionais, o Chefe Barros assumiu lugares de destaque.

No agrupamento não queria ser visto como Chefe, mas sim como o irmão mais velho, aquele que ajuda, cuida, incentiva e acolhe cada escuteiro como se fosse da família. E a família 212 sempre reconheceu a grandeza do Chefe Barros quando carinhosamente o tratava por “Nosso Chefe”. E, de facto, o Chefe Barros era o Chefe de todos, sem exceção. Para ele, o escutismo era o balão de oxigénio, o elixir da juventude, a família de coração.

A sua vida escutista foi intensa, carregada de atividades, de histórias para contar. E quem melhor do que o Chefe Barros, mestre em artes performativas, para contar uma história, para animar uma noite de fogo de conselho? O Chefe Barros era mesmo assim: um espírito jovem, um coração disponível e disposto a alinhar numa brincadeira, uma referência para os jovens que nunca o deixavam sozinho, pois ele era assim, um verdeiro captador de atenções para os escuteiros, pela sua simplicidade, mas, ao mesmo tempo, grandeza de coração.

O município de Vila Real reconheceu toda esta dedicação aos jovens, ao serviço e ao voluntariado quando em 2018 realizou o desejo do Chefe Barros ao doar a atual sede de reuniões do agrupamento. Nesse dia, o Chefe Barros viu, assim, o sonho, pelo qual tanto lutou, concretizado.

A região escutista perdeu um homem de valores e princípios, um homem de trabalho e entrega, um homem que orgulhosamente honrava o lenço, o homem, que de mochila às costas, partilhou conhecimentos, um homem de gargalhada fácil, um homem a quem o escutismo se inclina para agradecer, um homem de quem uma região se despede, mas, num aplauso sentido, nunca o esquecerá.

A Águia do Marão voou para o acampamento eterno. A sua memória perpetuará para sempre.

Joana Vieira