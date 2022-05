Espaço Miguel Torga acolheu 4º edição do FLiD – Festival Literário Douro

A 4º edição do FLiD – Festival Literário Douro aconteceu no Espaço Miguel Torga nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2022

A edição do presente ano do FLiD, que encerrou no dia 7 de maio de 2022, com o concerto de Pedro Jóia, ficou marcada por vários momentos de música, convívio e debate, onde a literatura foi sempre o foco principal do evento.

A sessão de abertura aconteceu no dia 5 de maio, pelas 18h00 no Espaço Miguel Torga, com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Dr.ª Helena Lapa, do Diretor do Espaço Miguel Torga, Dr. João Luís Sequeira e do artista Paulo Araújo, que inaugurou a sua exposição “Caderneta”.

Para a presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Drª Helena Lapa, esta edição é um passo importante no retomar à normalidade após uma privação a nível cultural que advém da pandemia e uma edição peculiar com um programa de qualidade elevada.

“Sinto desde os primeiros passos desta edição de 2022, que eu acompanhei, que ia ser uma edição especial, com uma importância extrema de se afirmar como um evento de referência da região e para a região. Esta não é só mais uma edição do FLiD, é o retomar do FLiD, o retomar deste festival ao caminho que este já tinha percorrido antes de termos sido assolados por uma pandemia que nos obrigou a todos a parar (…) Para nós e para vós, hoje é um dia muito feliz, estamos de volta, o FLiD está de regresso com toda a sua essência e com um programa de alta qualidade, de caráter internacional. E se o programa deste ano já vale muito só por si, pela qualidade que apresenta, não posso deixar passar este momento e oportunidade de destacar a bela e feliz homenagem que esta edição faz a A.M. Pires Cabral, por toda a sua obra literária, pela vida dedicada ao douro e à região, não só como escritor, mas também como divulgador cultural. (…) Com temas tão diversificados e interessantes, com tantas culturas, países e continentes aqui presentes, através das personalidades que temos, Portugal, Brasil, Moçambique e Timor, e com espetáculos programados para os próximos dias, ficará com certeza na memória de todos e todas. Penso que o FLiD 2022 tem todos os ingredientes para ser um sucesso e ser um festival literário de referência da região duriense, em pleno Reino Maravilhoso, mergulhado neste poema geológico que é o nosso território, tão bem descrito por Miguel Torga na sua obra.” – disse.

Ao longo dos três dias, várias foram as temáticas abordadas pelos mais de vinte escritores presentes nesta 4ª edição, que trouxeram ao Espaço Miguel Torga vários curiosos e amantes da literatura, para conversas, mesas de debate e apresentações de livros.

Da programação destacam-se as quatro mesas de debate com os mais variados temas e também a inauguração da exposição “Caderneta”, de Paulo Araújo, que reúne uma coleção de caricaturas de escritores portugueses ligados a Trás-os-Montes e ao Douro e ainda personalidades que já passaram pelo FLiD. No decorrer dos dias 5 e 6 de maio, aconteceram ainda dois momentos musicados, com a interpretação de um filme-concerto poético intitulado de “Paisagem para Torga”, da criação de Rui David e Blandino, inspirados nos poemas de Miguel Torga e um recital de poesia, por Aurelino Costa, na voz e Paulo Vaz Carvalho, na guitarra, numa homenagem à poesia de A. M. Pires Cabral.

Assim, no âmbito do “FLiD vai à escola”, nos dias 5 e 6 de maio houve espaço para uma interação entre os escritores do festival junto dos alunos dos Agrupamentos de Escolas Morgado Mateus e Miguel Torga.

O dia de encerramento ficou marcado pelo momento do concerto de Pedro Jóia, na guitarra e José Salgueiro, na percussão, que num primeiro momento apresentou versões de guitarra das obras de Carlos Paredes ou Armandinho, passando para a interpretação instrumental de canções de Zeca Afonso, percorrendo temas como “Menino do Bairro Negro”, “Os Vampiros”, “Venham Mais Cinco”, entre outros.

Ainda durante os três dias de festival decorreu uma feira do livro que contou com a participação da livraria Branco e a livraria Traga-Mundos. O Festival Literário Douro foi organizado pelo Espaço Miguel Torga e Município de Sabrosa, com programação de Francisco Guedes e com entrada livre.

No próximo sábado, 14 de maio de 2022, irá decorrer a conferência no âmbito do FLiD com a presença confirmada de Manuel Sobrinho Simões e Júlio Machado Vaz, intitulada de “A cultura não é um luxo, a cultura é uma necessidade”, de entrada livre.