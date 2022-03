Espaço Miguel Torga: guitarrista internacional em concerto inserido no festival “Magos da Guitarra”

O último fim-de-semana de “Magos da Guitarra”, 1ª edição, ficou marcado pela atuação de Sönke Meinen, sexta-feira, 25 de março, no auditório do Espaço Miguel Torga.

Através da sua música, na qual se combina um admirável talento com influências do jazz, da world music e da música clássica, Sönke Meinen alcançou uma notável reputação internacionalmente. Artista premiado a nível internacional e com turnês mundiais realizadas, conta com vários álbuns lançados que fizeram parte do seu repertório durante este concerto, dando destaque ao seu mais recente álbum a solo, “Spark”, no qual, para além de intérprete, é também o seu compositor e produtor.

A ocasião ficou marcada pela interação entre o artista e o público no decorrer da atuação, criando desta forma um ambiente de proximidade. Dada a sua técnica, fingerstyle, o artista tocou a solo, na sua guitarra acústica, sem o uso de palheta, uma forma particular de levar o público a viajar ao som dos seus acordes.

O festival “Magos da Guitarra” contou com o apoio do Município de Sabrosa, sendo o responsável pela programadora cultural “De Mi Para Si”, Rui Fernandes.