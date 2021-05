Espaço Miguel Torga recebe exposição “Doiro Retratado” de Amândio Silva

O Espaço Miguel Torga vai receber, na sua Sala de Exposições Temporárias, a exposição “Doiro Retratado” de Amândio Silva.

A abertura da exposição decorre no dia 22 de maio, pelas 17h00, e assinala o início de um período, até 15 de agosto de 2021, em que esta estará patente no Espaço.

Esta exposição presta homenagem ao pintor Amândio Silva, falecido em 2000 e conta com mais de cinquenta trabalhos do Artista, cuja temática é o Douro, tema com uma presença muito intensa na sua Obra. A mostra está dividida em cinco temáticas: cenas do quotidiano, paisagem, retrato, rogas e vindimas. O Catálogo tem ainda um ensaio crítico de Laura Castro, o design de João Borges e a curadoria do neto do Pintor, o arquiteto Adalberto Silva Dias.

A cerimónia de abertura e a visitação à exposição, durante o período vigente da mesma, tem entrada livre, mas limitada à lotação permitida no Espaço Miguel Torga segundo as normas da Direção Geral da Saúde.