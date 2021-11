Espaço Miguel Torga recebeu sessão de abertura da Ação de Formação “Casa de Miguel Torga”

No âmbito do projeto de musealização da Casa de Miguel Torga, e do protocolo existente entre a Direção Regional de Cultura do Norte – DRCN e o município, destinado a assegurar o modelo de gestão e funcionamento da casa do escritor, teve lugar no dia de ontem, 9 de novembro, no Espaço Miguel Torga a sessão de abertura da ação de formação destinada a técnicos e operadores de animação cultural e turística.

Presente na sessão, e perante um auditório composto por vários técnicos do município, de associações, empresas e entidades, a presidente do município de Sabrosa destacou a importância destas ações como forma de dotar os técnicos e agentes culturais e turísticos do concelho e da região de ferramentas capazes de assegurar que todos os visitantes terão um acolhimento de qualidade, destacando ainda a importância do trabalho em rede com a DRCN e demais entidades envolvidas no projeto.

Na ocasião estiveram ainda representantes da DRCN, enquanto entidade organizadora e dinamizadora do projeto, bem como o Presidente da Entidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal – TPNP.

A próxima sessão terá lugar no dia 16 de novembro e será em formato online.