Espaço Multifuncional de Vila Pouca de Aguiar acolheu atuação de Maike Calvã

O artista Maike Calvão atuou esta segunda-feira, dia 12 de setembro, no Espaço Multifuncional, em Vila Pouca de Aguiar. Um espetáculo realizado no âmbito do projeto Alto Tâmega – ArtFest, iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).

Recorda-se que o Projeto ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455) é promovido pela CIMAT e tem como objetivo geral a promoção e valorização turística do património cultural do Alto Tâmega.

Para tal, apresenta um programa de cultura em rede envolvendo os 6 municípios do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), promovendo a animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como dos museus municipais e espaços museológicos.

GC CIMAT