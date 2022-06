Espaços exteriores da Casa de Mateus visitados por crianças

No decorrer do presente ano letivo crianças dos jardins-de-infância e alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública tiveram a oportunidade de visitar os espaços externos da Fundação da Casa de Mateus. Esta experiência serviu para dar a conhecer aos mais pequenos um pouco da história da Casa de Mateus, classificada como Monumento Nacional e um dos ex-libris de Vila Real.

Durante estas visitas os pequenos turistas demonstraram verdadeiro interesse por tudo aquilo que iam vendo, recolhendo informações a respeito da Casa de Mateus, a sua estrutura arquitetónica e as suas personagens históricas, assim como a biodiversidade existente no seu espaço externo, unindo património histórico e ambiental. Alexandre Favaios, Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação, sublinhou a importância de dar a conhecer o património local aos mais pequenos para que aprendam, desde a mais tenra idade, a valorizar e preservar aquilo que é nosso.