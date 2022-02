Espetáculo de Dança e Luz no Museu das Termas Romanas a 26 de fevereiro

As termas Romanas serão o palco do trabalho coreográfico neoclássico e contemporâneo de 18 bailarinas, da FORMA – estúdio de Dança de Chaves, recreando a mitologia e o uso curativo das águas.

As obras “Dido e Eneias” de Purcell e “Madame Butterfly” de Puccini, acompanhadas por obras atuais de E. Basso, P. Watson, H. Shore, W. Kilar, dão o mote à conceção de coreografias originais das coreógrafas Margarida Carvalho e Mariana Carvalho, Sara Vilas Boas e Armanda Santos.

Para as sessões do espetáculo das 15h30 e 17h30, a entrada é gratuita, até à lotação do espaço, mas carece de levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves e Postos de Turismo em Chaves.