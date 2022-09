Espetáculo de marionetas tomou de assalto o Castelo de Lamego

A tarde cultural deste domingo em Lamego teve como ponto alto o evento “Marionetas no Castelo”. Para além de duas peças teatrais, dirigidas às famílias, o espetáculo também contou com uma oficina de construção de marionetas que estimulou a imaginação e a criatividade dos mais pequenos. O evento foi recebido com muito entusiasmo e iniciou com a apresentação da peça de marionetas de fios “Gabinete de Curiosidades”, que tem como temática o tempo, com uma história que se passa dentro de um relógio.

A tarde realizada na Praça de Armas do Castelo de Lamego encerrou com “O Nabo Gigante”. Num cenário intimista e de marionetas peculiares, a companhia Partículas Elementares encenou esta obra de Tolstoi transmitindo uma mensagem sublime sobre o valor e a importância que cada um representa na sociedade, desde o maior ao mais pequenino.

Crianças e adultos privaram, no final, com as personagens e visitaram os bastidores do espetáculo, na ânsia de descobrirem a fórmula mágica que dá vida a pequenos seres inanimados e ao mundo fabuloso das marionetas.

